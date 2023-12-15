15 декабря 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» исполняется 96 лет

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Последние шесть лет работы МУП «САХ» характеризуются стремительным ростом: компания перешла от вывоза мусора из нескольких районов мегаполиса к оказанию коммунальной услуги на территории всей Новосибирской области, успешно эксплуатирует два крупнейших полигона региона, в ближайших планах строительство современных мусороперерабатывающих комплексов.
Численность сотрудников организации за пять лет увеличилась на 90%, сейчас в компании трудится свыше 770 человек. Особая гордость — пять семейных династий, общий трудовой стаж членов одной семьи насчитывает от 85 до 322 лет. С каждым годом таких династий становится больше: молодежь выбирает МУП «САХ» и приходит на работу туда, где трудятся их родители.
«Все успехи МУП „САХ“ — результат добросовестного труда и преданности делу наших сотрудников. Поэтому в этот праздничный день, в первую очередь, от всей души поздравляю и благодарю работников и ветеранов предприятия за профессионализм, самоотдачу и преданность общему делу, — поздравил коллектив директор МУП „САХ“ Андрей Зыков. — Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия».
За последние полтора года обновлен и увеличен парк техники — большая часть мусоровозов, принадлежащих организации, выпущены в 2022–2023 годах.
Сегодня на абонентском обслуживании регионального оператора находится более 1 250 000 лицевых счетов. Запущены в работу диспетчерская и абонентская службы, а спецтехника подключена к системе технико-аналитического контроля. Каждый этап: сбор, транспортирование, обработка и захоронение — под контролем специалистов.
Новосибирцы могут получать электронные квитанции по оплате за вывоз ТКО.