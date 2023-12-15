15 декабря 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» исполняется 96 лет

Численность сотрудников организации за пять лет увеличилась на 90%, сейчас в компании трудится свыше 770 человек. Особая гордость — пять семейных династий, общий трудовой стаж членов одной семьи насчитывает от 85 до 322 лет. С каждым годом таких династий становится больше: молодежь выбирает МУП «САХ» и приходит на работу туда, где трудятся их родители.