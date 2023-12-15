atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Автомоб

15 декабря 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» исполняется 96 лет

15 декабря 2023, 06:18
Фото: Пресс-служба МУП «Спецавтохозяйство»
Автомоб
15 декабря 2023 года муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Спецавтохозяйство» исполняется 96 лет, в этой отрасли более компетентной компании в сфере обращения с отходами в Новосибирской области нет.

Последние шесть лет работы МУП «САХ» характеризуются стремительным ростом: компания перешла от вывоза мусора из нескольких районов мегаполиса к оказанию коммунальной услуги на территории всей Новосибирской области, успешно эксплуатирует два крупнейших полигона региона, в ближайших планах строительство современных мусороперерабатывающих комплексов.

Численность сотрудников организации за пять лет увеличилась на 90%, сейчас в компании трудится свыше 770 человек. Особая гордость — пять семейных династий, общий трудовой стаж членов одной семьи насчитывает от 85 до 322 лет. С каждым годом таких династий становится больше: молодежь выбирает МУП «САХ» и приходит на работу туда, где трудятся их родители.

«Все успехи МУП „САХ“ — результат добросовестного труда и преданности делу наших сотрудников. Поэтому в этот праздничный день, в первую очередь, от всей души поздравляю и благодарю работников и ветеранов предприятия за профессионализм, самоотдачу и преданность общему делу, — поздравил коллектив директор МУП „САХ“ Андрей Зыков. — Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия».

За последние полтора года обновлен и увеличен парк техники — большая часть мусоровозов, принадлежащих организации, выпущены в 2022–2023 годах.

Сегодня на абонентском обслуживании регионального оператора находится более 1 250 000 лицевых счетов. Запущены в работу диспетчерская и абонентская службы, а спецтехника подключена к системе технико-аналитического контроля. Каждый этап: сбор, транспортирование, обработка и захоронение — под контролем специалистов.

МУП «САХ» рассказал, как новосибирцам получить квитанции на электронную почту
Узнать подробнее

Новосибирцы могут получать электронные квитанции по оплате за вывоз ТКО.

Читайте также:
Елку-палку разместил в своем телеграм-канале министр экологии Шестернин
#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#ТКО
Подпишитесь
Уволен начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев
Сегодня, 03:06
Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина
Сегодня, 01:30
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Вчера, 04:06
Вместо Decathlon в Новосибирске открылся спортивный-магазин аналог «Деспорт»
Сегодня, 01:07
За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
Сегодня, 05:01