В Новосибирске шесть мигрантов отслужат в армии

В 2022 году в Новосибирскую область прибыли 350 тысяч мигрантов. Работа по постановке на воинский учет проводится областным военкоматом совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД, Следственным комитетом и военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону.