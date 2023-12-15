В Новосибирске шесть мигрантов отслужат в армии

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В течение месяца работники военкоматов поставили на учет 88 мигрантов.
«Шесть новых граждан РФ призваны на военную службу по призыву, трое — заключили контракты с Министерством обороны РФ», — рассказали VN.ru в Военном следственном отделе СК России по Новосибирскому гарнизону.
В 2022 году в Новосибирскую область прибыли 350 тысяч мигрантов. Работа по постановке на воинский учет проводится областным военкоматом совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД, Следственным комитетом и военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону.