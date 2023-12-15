atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Мигрантов ставят на воинский учет

В Новосибирске шесть мигрантов отслужат в армии

15 декабря 2023, 08:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мигрантов ставят на воинский учет

Шестерых мигрантов, прибывших в Новосибирскую область, призвали в армию

В Новосибирской области мигрантов, получивших российское гражданство, отправляют в армию. В войсках РФ отслужат несколько десятков человек.

В течение месяца работники военкоматов поставили на учет 88 мигрантов.

«Шесть новых граждан РФ призваны на военную службу по призыву, трое — заключили контракты с Министерством обороны РФ», — рассказали VN.ru в Военном следственном отделе СК России по Новосибирскому гарнизону.

В 2022 году в Новосибирскую область прибыли 350 тысяч мигрантов. Работа по постановке на воинский учет проводится областным военкоматом совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД, Следственным комитетом и военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону.

«Служи или вали домой»: россияне поддерживают массовый призыв мигрантов на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Переехать мигрантам в Новосибирск помогают сотрудники МВД — как это происходит
#Общество#Новосибирск#Армия#Призыв#Мигранты#Контракт#Александр Ляхов
Подпишитесь
Праздника не будет: в Новосибирске отменили новогодние мероприятия на площади Ленина
Сегодня, 06:41
Трасса «Тюмень–Новосибирск» может сильно изменится после Прямой линии с Путиным
Сегодня, 01:39
В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина
Сегодня, 01:30
Снежных баб разрешат лепить только в Новосибирске — мэрия запатентует товарный знак
Сегодня, 06:26
Вместо Decathlon в Новосибирске открылся спортивный-магазин аналог «Деспорт»
Сегодня, 01:07
За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
Сегодня, 05:01