В Новосибирске вымогателей с Хилокского рынка отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По версии следствия, новосибирцы вымогали несуществующий долг у граждан Таджикистана и Узбекистана, торгующих на Хилокском и Левобережном рынках. Общая сумма вымогаемого может превысить 4,5 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.
«Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу по 10 февраля 2024 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в Коченевском районе избрали меру пресечения школьнику, подозреваемому в вымогательстве денег у пенсионерки.