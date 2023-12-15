В Новосибирске вымогателей с Хилокского рынка отправили в СИЗО

По версии следствия, новосибирцы вымогали несуществующий долг у граждан Таджикистана и Узбекистана, торгующих на Хилокском и Левобережном рынках. Общая сумма вымогаемого может превысить 4,5 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.