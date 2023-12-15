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Подозреваемые могли вымогать деньги у торговцев

В Новосибирске вымогателей с Хилокского рынка отправили в СИЗО

15 декабря 2023, 11:37
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Подозреваемые могли вымогать деньги у торговцев

В Новосибирске отправили в СИЗО подозреваемым в вымогательстве у торговцев

В Новосибирске избрали меру пресечения четверым мужчинам. Они подозреваются в вымогательстве денег у рыночных торговцев.

По версии следствия, новосибирцы вымогали несуществующий долг у граждан Таджикистана и Узбекистана, торгующих на Хилокском и Левобережном рынках. Общая сумма вымогаемого может превысить 4,5 миллиона рублей. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ.

«Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу по 10 февраля 2024 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в Коченевском районе избрали меру пресечения школьнику, подозреваемому в вымогательстве денег у пенсионерки.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Хилокский рынок#Торговля#Вымогательство#Александр Ляхов#Вымогатели
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