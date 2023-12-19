За две русские березки новосибирца приговорили к двум годам тюрьмы условно

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Инцидент произошел в августе. Василий Таранец решил срубить на дрова две березы в заказнике «Здвинский». Ущерб превысил 120 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и возместил ущерб, поэтому отделался мягким приговором.
«Приговором суда ему назначено наказание 1 год условно с испытательным сроком в один год», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
При этом бензопила, которой рубили березы, конфискована в доход государства.