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Updated Сегодня, 08:28

Мужчина срубил две березы

За две русские березки новосибирца приговорили к двум годам тюрьмы условно

19 декабря 2023, 07:16
Фото: 1MI
Мужчина срубил две березы

Новосибирец получил год лишения свободы условно за две срубленные березы

В Новосибирской области мужчину осудили за незаконную вырубку деревьев. Он срубил две березы в государственном заказнике.

Инцидент произошел в августе. Василий Таранец решил срубить на дрова две березы в заказнике «Здвинский». Ущерб превысил 120 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и возместил ущерб, поэтому отделался мягким приговором.

«Приговором суда ему назначено наказание 1 год условно с испытательным сроком в один год», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом бензопила, которой рубили березы, конфискована в доход государства.

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#Экология#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Природа#Деревья#Александр Ляхов
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