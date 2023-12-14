Плату за снос деревьев вдвое увеличат в Новосибирске

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Согласно новому методу расчета, компенсация за удаление ели, находящейся в хорошем состоянии, будет теперь составлять 32574 рубля вместо прежних 16570 рублей.
Это первое повышение стоимости данной услуги за последние 11 лет. В городской администрации была представлена новая методика определения затрат на восстановление зеленых насаждений. Теперь при расчете будет учитываться возраст, вид, размер и состояние каждого дерева отдельно.
Деньги, полученные от увеличения платы, будут направлены на закупку молодых деревьев в специализированных питомниках и их уход.