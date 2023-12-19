Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует

Как сообщается в официальном паблике администрации города Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте», льгота для учащихся общеобразовательных учреждений будет действовать с 28 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Именно столько продлятся школьные каникулы.