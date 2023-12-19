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Школьникам ввели бесплатный проезд в новогодние праздники

Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует

19 декабря 2023, 08:47
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Школьникам ввели бесплатный проезд в новогодние праздники

В Новосибирске школьникам сделали бесплатный проезд на новогодние праздники

В новогодние каникулы новосибирские школьники смогут бесплатно проехать в общественном транспорте. Соответствующие льготы ввели в городской мэрии.

Как сообщается в официальном паблике администрации города Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте», льгота для учащихся общеобразовательных учреждений будет действовать с 28 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Именно столько продлятся школьные каникулы.

Дети смогут бесплатно проехать на всех видах общественного транспорта, включая метро. При этом городские власти сформировали четкий перечень маршрутов. Учащимся положен бесплатный проезд по маршрутам №1,5, 21,23, 36,38,45,45к, 50, 52,54,54к, 65, 68,72, 88 и 96.

Для возможности проезда ученики должны предъявить заверенную справку из школы.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Дети#Школьники#Льготы#Мэрия Новосибирска#Проезд#Александр Ляхов
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