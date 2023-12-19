Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как сообщается в официальном паблике администрации города Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте», льгота для учащихся общеобразовательных учреждений будет действовать с 28 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Именно столько продлятся школьные каникулы.
Дети смогут бесплатно проехать на всех видах общественного транспорта, включая метро. При этом городские власти сформировали четкий перечень маршрутов. Учащимся положен бесплатный проезд по маршрутам №1,5, 21,23, 36,38,45,45к, 50, 52,54,54к, 65, 68,72, 88 и 96.
Для возможности проезда ученики должны предъявить заверенную справку из школы.