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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Проезд в электричке для новосибирских ветеранов труда станет бесплатным

В 2024 году новосибирские ветераны труда бесплатно проедут в электричке

12 декабря 2023, 13:13
Фото: Правительство НСО
Проезд в электричке для новосибирских ветеранов труда станет бесплатным

Новосибирским ветеранам труда с 1 января введут бесплатный проезд в электричке

С 1 января 2024 года в Новосибирской области введут новую льготу для пенсионеров. Она коснется проезда в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, с начала года часть пенсионеров сможет бесплатно передвигаться на пригородных электричках. Для этого нужно будет предъявить специальное удостоверение в пригородных кассах.

Льгота коснется ветеранов труда, приравненных к ним и проработавших больше года в тылу во время Великой Отечественной войны. При этом пенсионеры смогут заменить бесплатный проезд на денежную выплату.

Недавно Atas. Info составил полный список льгот и мер поддержки, введенных для участников СВО.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Правительство#Льготы#Пенсионеры#Ветераны#Электричка#Александр Ляхов#Льготники
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