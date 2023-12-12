В 2024 году новосибирские ветераны труда бесплатно проедут в электричке

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, с начала года часть пенсионеров сможет бесплатно передвигаться на пригородных электричках. Для этого нужно будет предъявить специальное удостоверение в пригородных кассах.
Льгота коснется ветеранов труда, приравненных к ним и проработавших больше года в тылу во время Великой Отечественной войны. При этом пенсионеры смогут заменить бесплатный проезд на денежную выплату.
Недавно Atas. Info составил полный список льгот и мер поддержки, введенных для участников СВО.