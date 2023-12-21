Появилась дата выхода второй части «Чебурашки»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Как сообщает ТАСС, вторая часть фильма «Чебурашка» выйдет на российские экраны 31 декабря 2025 года. Перед показом «Холопа» зрителям показали десятиминутную короткометражку, в которой была анонсирована эта дата.
«Какой же Новый год без подарков? Хотим представить „спешл“, маленький сюрприз», — заявил продюсер фильма Эдуард Илоян.
Первая часть фильма, вышедшая в российских кинотеатрах 1 января, стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.