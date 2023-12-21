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Оригинальный фильм стал самым кассовым в российском кинопрокате

Появилась дата выхода второй части «Чебурашки»

21 декабря 2023, 14:00
Фото: YouTube / Yellow, Black and White
Оригинальный фильм стал самым кассовым в российском кинопрокате

Назвали дату выхода второй части фильма «Чебурашка»

Стала известна дата выхода сиквела фильма «Чебурашка». Об этом сообщили на премьере ленты «Холоп-2».

Как сообщает ТАСС, вторая часть фильма «Чебурашка» выйдет на российские экраны 31 декабря 2025 года. Перед показом «Холопа» зрителям показали десятиминутную короткометражку, в которой была анонсирована эта дата.

«Какой же Новый год без подарков? Хотим представить „спешл“, маленький сюрприз», — заявил продюсер фильма Эдуард Илоян.

Первая часть фильма, вышедшая в российских кинотеатрах 1 января, стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

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#Культура#Новосибирск#Кино#Фильм#Александр Ляхов
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