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Фигуристки соревнуются с произвольной программе 23 декабря

Произвольная программа фигуристок на чемпионате России 2024 — когда смотреть

23 декабря 2023, 01:55
Фото: Schutterstock.com
Фигуристки соревнуются с произвольной программе 23 декабря
С 20 по 24 декабря проходит чемпионат России по фигурному катанию сезона 2023/2024 года. Одним из самых зрелищных соревнования станет произвольная программа у женщин в субботу 23 декабря. Где и когда новосибирцам смотреть произвольную программу — в материале Atas. Info.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основные сведения

Чемпионат России по фигурному катанию начался в Челябинске 20 декабря. Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». В одиночном катании допускается не более восемнадцати спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более двенадцати пар, в танцах на льду — не более пятнадцати пар.

На третий день чемпионата в танцах на льду лидирует пара Александра Степанова — Иван Букин (86,90 балла). Лучшим среди фигуристов-мужчин признан Владислав Дикиджи (102,70 балла).

Новый каток открылся в парке «Арена» у ЛДС в Новосибирске
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024: когда смотреть произвольную программу женщин

Одиночное катание фигуристов в произвольной программе пройдут в пятницу, 22 декабря и субботу, 23 декабря. Выступления мужчин-фигуристов в произвольной программе состоятся 22 декабря в 13.45 по московскому времени (17.45 по времени Новосибирска).

Любителям наблюдать за произвольной программой фигуристок нужно включить телевизор 23 декабря в 15.00 (19:00 по времени Новосибирска). Перед этим в 12:30 (16:30) покажут показательное катание пар. Все выступления будет транслировать «Первый канал».

Каток открылся в Центральном парке Новосибирска
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#Спорт#Общество#Новосибирск#Соревнования#Александр Ляхов#Челябинск
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