Произвольная программа фигуристок на чемпионате России 2024 — когда смотреть

Чемпионат России по фигурному катанию начался в Челябинске 20 декабря. Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». В одиночном катании допускается не более восемнадцати спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более двенадцати пар, в танцах на льду — не более пятнадцати пар.