Произвольная программа фигуристок на чемпионате России 2024 — когда смотреть

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Чемпионат России по фигурному катанию начался в Челябинске 20 декабря. Соревнования пройдут на ледовой арене «Трактор». В одиночном катании допускается не более восемнадцати спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более двенадцати пар, в танцах на льду — не более пятнадцати пар.
На третий день чемпионата в танцах на льду лидирует пара Александра Степанова — Иван Букин (86,90 балла). Лучшим среди фигуристов-мужчин признан Владислав Дикиджи (102,70 балла).
Одиночное катание фигуристов в произвольной программе пройдут в пятницу, 22 декабря и субботу, 23 декабря. Выступления мужчин-фигуристов в произвольной программе состоятся 22 декабря в 13.45 по московскому времени (17.45 по времени Новосибирска).
Любителям наблюдать за произвольной программой фигуристок нужно включить телевизор 23 декабря в 15.00 (19:00 по времени Новосибирска). Перед этим в 12:30 (16:30) покажут показательное катание пар. Все выступления будет транслировать «Первый канал».