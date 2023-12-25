На новогодние утренники пустят не всех новосибирцев — кто не увидит праздник

Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии, на елки не пустят детей с наличием смптомов ОРВИ и гриппа. Из-за превышения заболеваемости карантин был введен в шестнадцати классах общеобразовательных учреждений и семнадцати группах детских садов.