На новогодние утренники пустят не всех новосибирцев — кто не увидит праздник

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии, на елки не пустят детей с наличием смптомов ОРВИ и гриппа. Из-за превышения заболеваемости карантин был введен в шестнадцати классах общеобразовательных учреждений и семнадцати группах детских садов.
«В случае выявления симптомов заболевания проведение праздничных мероприятий запрещено», — рассказали в администрации города Новосибирска.
Также вход на утренники закроют тем, кто не имеет отношения к их организации и проведению.