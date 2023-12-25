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Published Сегодня, 06:56

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На новогодние утренники пустят не всех

На новогодние утренники пустят не всех новосибирцев — кто не увидит праздник

25 декабря 2023, 06:56
Фото: Ирина Тропина / 1MI
На новогодние утренники пустят не всех

В мэрии Новосибирска назвали тех, кого не пустят на новогодние утренники

В Новосибирске начались предновогодние утренники. Однако принять участие в мероприятиях смогут не все.

Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии, на елки не пустят детей с наличием смптомов ОРВИ и гриппа. Из-за превышения заболеваемости карантин был введен в шестнадцати классах общеобразовательных учреждений и семнадцати группах детских садов.

«В случае выявления симптомов заболевания проведение праздничных мероприятий запрещено», — рассказали в администрации города Новосибирска.

Также вход на утренники закроют тем, кто не имеет отношения к их организации и проведению.

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