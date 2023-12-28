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Новосибирцы могут поставить подпись в поддержку Путина

В Новосибирске начали собирать подписи в поддержку Путина

28 декабря 2023, 10:37
Фото: Антон Засимов / 1MI
Новосибирцы могут поставить подпись в поддержку Путина

Новосибирцам сообщили места, где можно оставить подпись в поддержку Путина

В Новосибирске началась кампания в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года. Сбор подписей проводится в торгово-развлекательных центрах и на площадках общественных организаций.

Как сообщает VN. ru, сбор подписей проводится с 18.30 до 21.30 в ТРЦ «Сан Сити» (Карла Маркса, 7), «Версаль» (Карла Маркса, 3), «Аура» (Военная, 5), «Золотая нива» (Бориса Богаткова, 239), «Эдем» (Кутателадзе, 4/4) и «Галерея» (Гоголя, 13). Также подписные листы можно заполнить в штабе Общероссийского народного фронта (Серебренниковская, 14) и региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина (Красный проспект, 182/1).

С новосибирцами работают специально обученные волонтеры. В подписном листе нужно указать серию и номер паспорта, фамилию, имя и отчество, а также адрес места жительства.

Новосибирцы смогут проголосовать на выборах Президента дистанционно
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#Политика#Новосибирск#Выборы#Владимир Путин#Александр Ляхов#Кандидат
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