В Новосибирске начали собирать подписи в поддержку Путина

Как сообщает VN. ru, сбор подписей проводится с 18.30 до 21.30 в ТРЦ «Сан Сити» (Карла Маркса, 7), «Версаль» (Карла Маркса, 3), «Аура» (Военная, 5), «Золотая нива» (Бориса Богаткова, 239), «Эдем» (Кутателадзе, 4/4) и «Галерея» (Гоголя, 13). Также подписные листы можно заполнить в штабе Общероссийского народного фронта (Серебренниковская, 14) и региональном избирательном штабе кандидата в президенты РФ Владимира Путина (Красный проспект, 182/1).