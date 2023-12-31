Губернатор Травников в поздравлении с Новым годом назвал успехи Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем-телеграм канале видеоролик, в котором поздравил новосибирцев с наступающими новогодними праздниками. По слова Травникова, уходящий год был отмечен ростом всех областей региональной экономики, а основной успеха стало единение жителей региона на фоне различных вызовов.