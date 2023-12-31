Губернатор Травников в поздравлении с Новым годом назвал успехи Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Глава Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем-телеграм канале видеоролик, в котором поздравил новосибирцев с наступающими новогодними праздниками. По слова Травникова, уходящий год был отмечен ростом всех областей региональной экономики, а основной успеха стало единение жителей региона на фоне различных вызовов.
Он назвал новосибирцев единой семьей, напомнив, что именно годом семьи в России объявлен наступающий 2024.
Отдельно губернатор выразил благодарность тем, кто сейчас находится в зоне СВО. И к тем, кто поддерживает их, находясь дома.
«Дорогие земляки! Пусть новый год принесёт вам и вашим родным счастье, крепкого здоровья вам, оптимизма и благополучия», — резюмировал Травников