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Травников не коснулся возможных проблем

Губернатор Травников в поздравлении с Новым годом назвал успехи Новосибирской области

31 декабря 2023, 04:25
Фото: тг-канал Андрея Травникова
Травников не коснулся возможных проблем
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и сообщил о бурном росте экономике

Глава Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем-телеграм канале видеоролик, в котором поздравил новосибирцев с наступающими новогодними праздниками. По слова Травникова, уходящий год был отмечен ростом всех областей региональной экономики, а основной успеха стало единение жителей региона на фоне различных вызовов.

Он назвал новосибирцев единой семьей, напомнив, что именно годом семьи в России объявлен наступающий 2024.

Отдельно губернатор выразил благодарность тем, кто сейчас находится в зоне СВО. И к тем, кто поддерживает их, находясь дома.

«Дорогие земляки! Пусть новый год принесёт вам и вашим родным счастье, крепкого здоровья вам, оптимизма и благополучия», — резюмировал Травников
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#Новосибирск#Новосибирская область#Андрей Травников#Итоги#Новый год#Поздравление
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