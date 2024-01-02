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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Подрядчикам необходимо будет произвести замену асфальта

Подрядчиков для ремонта 12 улиц ищут в Новосибирске

2 января 2024, 06:35
Фото: atas.info
Подрядчикам необходимо будет произвести замену асфальта
Общая сумма, которую город собирается заплатить за реконструкцию дорожного полотна в рамках этой кампании, составляет более 790 млн рублей

На сайте госзакупок объявлены тендеры на ремонт дорожного полотна в Новосибирске в 2024 году. Всего сформировано три лота, в которых фигурируют названия 12 улиц. Первый включает в себя отрезки улиц Гоголя, Авиастроителей и Урицкого. Начальная цена аукциона — 253,5 млн рублей. Второй пакет с начальной стоимостью 255 858 346,87 руб — фрагменты улиц 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской. И третий лот состоит из фрагментов улиц Писарева, Демьяна Бедного, Балтийской, Дачной, его начальная стоимость составляет 281 млн рублей.

О каких конкретно отрезках дорожной сети идет речь, в конкурсной документации не сказано. Победитель конкурса должен будет заменить асфальтовое покрытие, поднять дождеприемники ливневой канализации, установить новые дорожные знаки и выполнить благоустройство. Все работы должны быть проведены в срок с 1 апреля по 30 августа 2024 года.

Заказчиком выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Срок окончания приема заявок — 18 января.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Конкурс
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