Подрядчиков для ремонта 12 улиц ищут в Новосибирске

На сайте госзакупок объявлены тендеры на ремонт дорожного полотна в Новосибирске в 2024 году. Всего сформировано три лота, в которых фигурируют названия 12 улиц. Первый включает в себя отрезки улиц Гоголя, Авиастроителей и Урицкого. Начальная цена аукциона — 253,5 млн рублей. Второй пакет с начальной стоимостью 255 858 346,87 руб — фрагменты улиц 25 лет Октября, Учительской, Тюленина, Автогенной и Воинской. И третий лот состоит из фрагментов улиц Писарева, Демьяна Бедного, Балтийской, Дачной, его начальная стоимость составляет 281 млн рублей.