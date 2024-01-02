В Новосибирской области планируют отремонтировать более 230 км дорог

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По информации министерства транспорта Новосибирской области, в 2024 году в регионе намерены отремонтировать 236 километров автомобильных дорог. Основные усилия сосредоточат на трассах, связывающих разные регионы, таких, как «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «992 км а/д Р-254 „Иртыш“ — Купино — Карасук». В минувшем 2023 году ремонтные работы так же были сосредоточены на разных участках этих магистралей, которые имеют статус «опорных».
В 2023 было отремонтировано 116,3 км опорной сети дорог, при плане в 81,8 км, сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на слова главы регионального Минтранса Анатолия Костылевского.