В Новосибирской области планируют отремонтировать более 230 км дорог

По информации министерства транспорта Новосибирской области, в 2024 году в регионе намерены отремонтировать 236 километров автомобильных дорог. Основные усилия сосредоточат на трассах, связывающих разные регионы, таких, как «Новосибирск — Кочки — Павлодар», «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «992 км а/д Р-254 „Иртыш“ — Купино — Карасук». В минувшем 2023 году ремонтные работы так же были сосредоточены на разных участках этих магистралей, которые имеют статус «опорных».