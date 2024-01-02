Похолодание до -25 градусов надвигается на Новосибирск

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Резкий температурный скачок ждет новосибирцев в ночь со среды, 3 января, на четверг. Днем в среду температура воздуха ожидается в районе 2 градусов мороза, а ночью столбик термометра рухнет до отметки -25 градусов, следует из данных сервиса Яндекс.Погода. В четверг, 4 января, ожидается ясная погода, днем и ночью температура будет колебаться в районе 21-22 градусов ниже ноля. Но уже в пятницу тепло вновь вернется в регион — дневная температура ожидается в районе 4 градусов мороза, возможен небольшой снег.
Похожую картину рисует и погодный сервис Gismeteo. Однако, по данным специалистов этого портала, холодать начнет еще в среду днем — температура упадет до 13 градусов мороза, а своего пика, 26 градусов ниже нулевой отметки, похолодание достигнет утром в четверг. После этого температура воздуха начнет плавно повышаться и достигнет отметки -5 градусов днем в пятницу, 5 января.