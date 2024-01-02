Похолодание до -25 градусов надвигается на Новосибирск

Резкий температурный скачок ждет новосибирцев в ночь со среды, 3 января, на четверг. Днем в среду температура воздуха ожидается в районе 2 градусов мороза, а ночью столбик термометра рухнет до отметки -25 градусов, следует из данных сервиса Яндекс.Погода. В четверг, 4 января, ожидается ясная погода, днем и ночью температура будет колебаться в районе 21-22 градусов ниже ноля. Но уже в пятницу тепло вновь вернется в регион — дневная температура ожидается в районе 4 градусов мороза, возможен небольшой снег.