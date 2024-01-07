Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Глава Новосибирской митрополии обратился с праздничным поздравлением. Обращение появилось в социальных сетях. В нем владыка Никодим напомнил, что Рождество Христово — праздник мира, надежды и бесконечной любви Божией.
«Особые молитвы мы возносим за земное Отечество наше, за мир и братскую любовь между народами святой Руси. Пусть радость Рождества Христова войдет в каждый дом», — сообщил Никодим.
Напомним, что на 7 января новосибирцев ждут температурные «качели».