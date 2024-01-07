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Владыка Никодим поздравил новосибирцев с Рождеством

Митрополит Никодим поздравил православных новосибирцев с Рождеством

7 января 2024, 03:37
Фото: ВК / Новосибирская Митрополия
Владыка Никодим поздравил новосибирцев с Рождеством

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил прихожан с Рождеством

7 января православные новосибирцы отмечают Рождество Христово. С поздравлением к пастве обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Глава Новосибирской митрополии обратился с праздничным поздравлением. Обращение появилось в социальных сетях. В нем владыка Никодим напомнил, что Рождество Христово — праздник мира, надежды и бесконечной любви Божией.

«Особые молитвы мы возносим за земное Отечество наше, за мир и братскую любовь между народами святой Руси. Пусть радость Рождества Христова войдет в каждый дом», — сообщил Никодим.

Напомним, что на 7 января новосибирцев ждут температурные «качели».

Новосибирцев ждут температурные качели, снегопад и похолодание до -19°C на Рождество
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#Общество#Новосибирск#Православие#Церковь#Праздник#Религия#Рождество#Александр Ляхов#Митрополит Никодим
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