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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

На новосибирской трассе сломался автобус

Под Новосибирском в непогоду сломался пассажирский автобус

11 января 2024, 11:14
Фото: Управление ГИБДД по НСО
На новосибирской трассе сломался автобус

На трассе в Новосибирской области пассажирский автобус сломался в непогоду

На трассе «Новосибирск — Карасук» под Новосибирском сломался пассажирский автобус. Людям пришлось ждать помощи.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, автобус съехал в кювет. В салоне находилось 45 человек, пять из них — дети. Пассажирам пришлось ждать помощи, так как на улице бушевала непогода.

«Находившихся в салоне транспортного средства пересадили в подменный автобус и доставили на автовокзал в поселке Ордынское», — рассказали в ведомстве.

Никто из пассажиров не пострадал. Автобус вытащили из кювета при помощи тягача.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Гибдд#Автобус#Александр Ляхов
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