Под Новосибирском в непогоду сломался пассажирский автобус

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, автобус съехал в кювет. В салоне находилось 45 человек, пять из них — дети. Пассажирам пришлось ждать помощи, так как на улице бушевала непогода.
«Находившихся в салоне транспортного средства пересадили в подменный автобус и доставили на автовокзал в поселке Ордынское», — рассказали в ведомстве.
Никто из пассажиров не пострадал. Автобус вытащили из кювета при помощи тягача.