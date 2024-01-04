Новосибирский автобус с 36 пассажирами в салоне заглох в мороз на трассе

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
4 января в 09.00 в отделении Госавтоинспекции поступила информация о поломке автобуса на дороге «Новосибирск — Карасук». В момент поломки в автобусе находилось два водителя и 36 пассажиров, из которых шестеро были детьми. Температура воздуха составляла -27 градусов. Сразу после получения информации на место происшествия выехали полицейские.
Пассажиров оперативно пересадили из неисправного автобуса в транспортные средства, предоставленные МУП Карасукского района «КомАвто». Их доставили в Карасук. Там пассажиров накормили горячим питанием. Автобус был отправлен в теплый гаражный бокс для ремонта с помощью тягача.
Сломанный автобус был отремонтирован, и пассажиры благополучно отправились в свой пункт назначения — город Павлодар.