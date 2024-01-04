atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Автобус поломался

Новосибирский автобус с 36 пассажирами в салоне заглох в мороз на трассе

4 января 2024, 06:42
Фото: ГИБДД
Автобус поломался
Сотрудники Госавтоинспекции в Новосибирской области помогли пассажирам сломавшегося автобуса, подробности сообщили в ГИБДД.

4 января в 09.00 в отделении Госавтоинспекции поступила информация о поломке автобуса на дороге «Новосибирск — Карасук». В момент поломки в автобусе находилось два водителя и 36 пассажиров, из которых шестеро были детьми. Температура воздуха составляла -27 градусов. Сразу после получения информации на место происшествия выехали полицейские.

Пассажиров оперативно пересадили из неисправного автобуса в транспортные средства, предоставленные МУП Карасукского района «КомАвто». Их доставили в Карасук. Там пассажиров накормили горячим питанием. Автобус был отправлен в теплый гаражный бокс для ремонта с помощью тягача.

Сломанный автобус был отремонтирован, и пассажиры благополучно отправились в свой пункт назначения — город Павлодар.

Появились фото с места ДТП с перевернутой маршруткой в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьный автобус загорелся на ходу в Новосибирской областиСтали известны подробности ДТП с автобусами и фурой в Новосибирской областиМаршрутка с пассажирами, автобус и фура столкнулись в Новосибирской области
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус#Эмилия Губарева#Мороз#Пассажиры
Подпишитесь
Шествие новогодних игрушек прошло на площади Ленина в Новосибирске
Вчера, 15:05
Составлен топ-5 провальных проектов 2023 года в Новосибирске
Вчера, 05:51
Стало известно, кто погиб в тройном ДТП в Новосибирской области
Вчера, 13:52
Кто жил в СССР сможет угадать, что мы спрятали на кадрах культовых комедий
Вчера, 06:26
Афиша на новогодние каникулы в Новосибирске — подборка мероприятий
1 января, 00:12
График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные
1 января, 08:37