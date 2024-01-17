Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Губернатор Андрей Травников прокомментировал аварию в Ленинском районе:
«Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась. Сейчас и. о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии», — сказал глава региона.