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Губернатор Андрей Травников прокомментировал аварию в Ленинском районе: "Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской

17 января 2024, 11:03

Губернатор Андрей Травников прокомментировал аварию в Ленинском районе:

«Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась. Сейчас и. о. мэра Олег Петрович Клемешов собирает оперативный штаб по устранению дефекта. В заседании принимает участие мой заместитель Сергей Семка. Определяются возможная зона отключения ресурса и сроки устранения последствий аварии», — сказал глава региона.
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