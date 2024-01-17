Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Из-за коммунальной аварии на теплотрассе поменяли схему движения общественного транспорта в Ленинском районе:
Трамваи: № 8 — пл. им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Титова, конечная «Чистая Слобода»;
№ 10 — ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечная «Юго-Западный жилмассив»;
№ 15 — ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Связистов, конечная «Юго-Западный жилмассив».
Автобусы: № 5 — пл. Труда, ул. Станиславского, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме;
№ 43 — ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме.