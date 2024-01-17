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Из-за коммунальной аварии на теплотрассе поменяли схему движения общественного транспорта в Ленинском районе: Трамваи: № 8 – пл

17 января 2024, 10:42

Из-за коммунальной аварии на теплотрассе поменяли схему движения общественного транспорта в Ленинском районе:

Трамваи: № 8 — пл. им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Титова, конечная «Чистая Слобода»;

№ 10 — ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Волховская, ул. Связистов, конечная «Юго-Западный жилмассив»;

№ 15 — ул. Широкая, ул. Демьяновская, ул. Широкая, ул. Связистов, конечная «Юго-Западный жилмассив».

Автобусы: № 5 — пл. Труда, ул. Станиславского, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме;

№ 43 — ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Троллейная, ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме.

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