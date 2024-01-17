Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В зоне отключения 200 домов
На месте порыва на ул. Петропавловской работают глава администрации Ленинского района Александр Гриб, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
«Специалисты координируют работы ресурсоснабжающих организаций и городских служб. На текущий момент в зоне отключения 200 домов. Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры для локализации порыва и нормализации давления, уменьшения числа домов, находящихся в зоне отключения до 40-50. Начинается нормализация давления по ТЭЦ-3, чтобы перезапустить теплоснабжение в домах на жилмассивах Чемском, Расточке, Затулинке и др», — сообщили в мэрии.