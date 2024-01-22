Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко». Об этом 22 января сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта со ссылкой на пресс-службу Центра зимних видов спорта, в котором занимаются 7-летние спортсменки.
На льду «Сибири» спортсменки работали вместе с именитыми фигуристами: двукратными чемпионами Европы, чемпионами мира, бронзовыми призерами Олимпийских игр Оксаной Домниной и Максимом Шабалиным и двукратными чемпионами мира Албеной Денковой и Максимом Стависким, — сказано в сообщении.
Все девочки занимаются фигурным катанием у тренера Натальи Бочковой.