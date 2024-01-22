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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко»

Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха

22 января 2024, 06:06
Фото: пресс-служба Центра зимних видов спорта
Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко»

В проекте Ильи Авербуха участвуют фигуристки из Новосибирска

Юные фигуристки из Новосибирска вышли на лед вместе с чемпионами Европы и мира, призерами Олимпийских игр.

Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко». Об этом 22 января сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта со ссылкой на пресс-службу Центра зимних видов спорта, в котором занимаются 7-летние спортсменки.

На льду «Сибири» спортсменки работали вместе с именитыми фигуристами: двукратными чемпионами Европы, чемпионами мира, бронзовыми призерами Олимпийских игр Оксаной Домниной и Максимом Шабалиным и двукратными чемпионами мира Албеной Денковой и Максимом Стависким, — сказано в сообщении.
Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко»Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко»
Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко»
Фото: пресс-служба Центра зимних видов спорта

Все девочки занимаются фигурным катанием у тренера Натальи Бочковой.

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