Новосибирские фигуристки стали участниками проекта Ильи Авербуха «Морозко». Об этом 22 января сообщает пресс-служба Управления физкультуры и спорта со ссылкой на пресс-службу Центра зимних видов спорта, в котором занимаются 7-летние спортсменки.