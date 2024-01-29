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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Владимир Путин официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборы-2024

ЦИК: Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентские выборы-2024

29 января 2024, 10:45
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Владимир Путин официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборы-2024

Владимир Путин официально зарегистрирован в качестве кандидата на выборы-2024

С 15 по 17 марта в России пройдут президентские выборы. Одним из кандидатов официально стал нынешний глава государства Владимир Путин.

На данный момент Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата.

«Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку. По итогам проверки рабочей группы выявлено 0,15% недействительных подписей, что дает возможность зарегистрировать кандидата», — сообщает Новосибирский облизбирком со ссылкой на ЦИК России.

Напомним, что Atas.Info подготовил биографическую справку о Владимире Путине.

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#Политика#Новосибирск#Выборы#Владимир Путин#Александр Ляхов#Кандидат
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