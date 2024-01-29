ЦИК: Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентские выборы-2024

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На данный момент Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата.
«Ранее кандидат представил в ЦИК России 315 тысяч подписей в свою поддержку. По итогам проверки рабочей группы выявлено 0,15% недействительных подписей, что дает возможность зарегистрировать кандидата», — сообщает Новосибирский облизбирком со ссылкой на ЦИК России.
Напомним, что Atas.Info подготовил биографическую справку о Владимире Путине.