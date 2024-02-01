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Главный проект — старый Московский тракт

Более 12 мостов и путепроводов отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

1 февраля 2024, 11:41
Фото: Мария Рудакова / 1MI
Главный проект — старый Московский тракт
В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента России, продолжится программа по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений в Новосибирской области.

В планах регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства провести ремонты на 12 объектах. Среди наиболее значимых — ремонт переправы через реку Кама на дороге «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Венгеровском районе и через реки Власиха и Верхняя Тула в Новосибирском районе. Помимо этого в Новосибирском районе будет проведен капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в границах Новосибирской области.

В настоящее время продолжается заключение контрактов на предстоящий дорожный сезон, процедура будет завершена до 31 марта 2024 года. Ремонт на мосту через реку Омь уже в работе, дата сдачи объекта — октябрь 2024 года.

«Главная задача искусственных сооружений — безопасное и комфортное преодоление различных дорожных препятствий, например рек, оврагов или железных дорог. Мосты и путепроводы обеспечивают бесперебойный и надежный проезд для маршрутов. Именно поэтому мы каждый год ставим в реализацию большое количество работ на искусственных сооружениях», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в 2023 году были проведены работы на 14 искусственных сооружениях общей протяженностью 1,14 тысяч погонных метров. Среди объектов на областных дорогах — мосты через реки Камышинка, Икса, Тартас и путепровод в Карасукском районе.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Строительство#Нацпроект#Анатолий Костылевский#Алина Гурицкая
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