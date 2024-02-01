Более 12 мостов и путепроводов отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД

В планах регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства провести ремонты на 12 объектах. Среди наиболее значимых — ремонт переправы через реку Кама на дороге «Куйбышев — Венгерово — гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Венгеровском районе и через реки Власиха и Верхняя Тула в Новосибирском районе. Помимо этого в Новосибирском районе будет проведен капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в границах Новосибирской области.