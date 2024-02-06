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Современные системы водоподготовки и водоочистки появятся в различных районах области

125 объектов водоснабжения построят и реконструируют в Новосибирской области

6 февраля 2024, 09:33
Фото: 1MI
Современные системы водоподготовки и водоочистки появятся в различных районах области
Правительство Новосибирской области на очередном заседании 5 февраля под руководством Губернатора Андрея Травникова утвердило перечень объектов водоснабжения и водоотведения в районах области, на строительство и реконструкцию которых будут направлены средства областного бюджета за два года

В 2024 году в регионе на развитие системы снабжения жителей чистой водой из бюджета Новосибирской области потратят 5 млрд 082,4 млн рублей. По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, на эти деньги планируется выполнить проектные и строительные работы на 125 объектам водоснабжения и водоотведения. Речь идет о строительстве новых скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки, централизованных систем водоотведения.

В частности, новые водопроводные системы появятся в Барабинске, Каргате, Чанах, реконструируют сети в селе Ленинское, в поселках пятилетка и Дорогино. До станции Мочише протянут трубопровод Горводоканала, новая насосная станция появится в селе Марусино, водозаборную скважину и станцию водоподготовки построят в селе Верх-Ирмень.

Строительство новых объектов водоснабжения ведется в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», а также в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Водопровод#Чистая вода
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