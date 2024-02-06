125 объектов водоснабжения построят и реконструируют в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В 2024 году в регионе на развитие системы снабжения жителей чистой водой из бюджета Новосибирской области потратят 5 млрд 082,4 млн рублей. По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, на эти деньги планируется выполнить проектные и строительные работы на 125 объектам водоснабжения и водоотведения. Речь идет о строительстве новых скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки, централизованных систем водоотведения.
В частности, новые водопроводные системы появятся в Барабинске, Каргате, Чанах, реконструируют сети в селе Ленинское, в поселках пятилетка и Дорогино. До станции Мочише протянут трубопровод Горводоканала, новая насосная станция появится в селе Марусино, водозаборную скважину и станцию водоподготовки построят в селе Верх-Ирмень.
Строительство новых объектов водоснабжения ведется в рамках региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», а также в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России.