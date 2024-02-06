125 объектов водоснабжения построят и реконструируют в Новосибирской области

В 2024 году в регионе на развитие системы снабжения жителей чистой водой из бюджета Новосибирской области потратят 5 млрд 082,4 млн рублей. По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, на эти деньги планируется выполнить проектные и строительные работы на 125 объектам водоснабжения и водоотведения. Речь идет о строительстве новых скважин, водопроводных сетей, станций водоподготовки, централизованных систем водоотведения.