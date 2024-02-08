Более полумиллиарда рублей направлены на надежное электроснабжение Новосибирска

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Администрация Новосибирска подвела итоги работы департамента энергетики и ЖКХ за 2023 год. В докладе департамента была отмечена работа по обновлению городских электросетей. Вклад в это в том числе ежегодно вносит АО «РЭС».
В рамках инвестиционной программы компания в 2023 году выделила на повышение надежности электроснабжения около 385 млн рублей, порядка 175 млн — на выполнение ремонта энергообъектов — это 14 тысяч метров воздушных линий и полторы тысячи участков кабельных линий электропередачи.
Филиал компании в Новосибирске был отмечен почетной грамотой департамента энергетики за безупречную работу в прошлом году, что подтверждает высокую оценку деятельности АО «РЭС» в сфере улучшения качества электроснабжения.