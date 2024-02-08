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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Энергетики внесли значительный вклад в 2023 году

Более полумиллиарда рублей направлены на надежное электроснабжение Новосибирска

8 февраля 2024, 15:09
Фото: АО «РЭС»
Энергетики внесли значительный вклад в 2023 году
Новосибирск за счет инвестиционной программы получил свыше полумиллиарда рублей. Их выделили на обеспечение надежности городских электросетей.

Администрация Новосибирска подвела итоги работы департамента энергетики и ЖКХ за 2023 год. В докладе департамента была отмечена работа по обновлению городских электросетей. Вклад в это в том числе ежегодно вносит АО «РЭС».

В рамках инвестиционной программы компания в 2023 году выделила на повышение надежности электроснабжения около 385 млн рублей, порядка 175 млн — на выполнение ремонта энергообъектов — это 14 тысяч метров воздушных линий и полторы тысячи участков кабельных линий электропередачи.

Филиал компании в Новосибирске был отмечен почетной грамотой департамента энергетики за безупречную работу в прошлом году, что подтверждает высокую оценку деятельности АО «РЭС» в сфере улучшения качества электроснабжения.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Инвестиции#Электросети#Алина Гурицкая
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