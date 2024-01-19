Представители АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ

В любом случае, решение о порядке обслуживания электросетей (самостоятельно или с привлечением энергокомпаний) — остается за садоводами. При этом важно понимать, что электросетевые организации вправе принимать сети СНТ на баланс или ОТО, но не обязаны это делать. А непосредственный процесс передачи электросетевого хозяйства может быть запущен только после комплексной оценки технического состояния электросетей СНТ.