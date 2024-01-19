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Представители АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ

Представители АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ

19 января 2024, 03:25
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
Рабочая встреча новосибирских энергетиков и садоводов прошла в январе 2024. На вопросы представителей СНТ, собравшихся на плановые занятия Новосибирского регионального союза садоводов, ответил начальник отдела консолидации и управления имуществом АО «РЭС» Вячеслав Елисеев.

АО «РЭС» являясь системообразующим предприятием региона, активно ведет системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства.

Традиционно на встрече обсудили текущее состояние электрических сетей, находящихся в собственности СНТ, и возможные варианты взаимодействия по вопросу их обслуживания. Ведь не секрет, что большинство сетей садоводств, зачастую, имеют большой износ и не получают должного обслуживания и ремонта.

Например, в АО «РЭС» сейчас действуют несколько механизмов — садоводы могут передать электросети СНТ в собственность энергокомпании либо на оперативно-техническое обслуживание (ОТО). Этот формат подразумевает организацию контроля за нормальным режимом работы электрических установок, находящихся в собственности СНТ, выявление дефектов и оперативное реагирование на возникновение аварийных ситуаций.

В любом случае, решение о порядке обслуживания электросетей (самостоятельно или с привлечением энергокомпаний) — остается за садоводами. При этом важно понимать, что электросетевые организации вправе принимать сети СНТ на баланс или ОТО, но не обязаны это делать. А непосредственный процесс передачи электросетевого хозяйства может быть запущен только после комплексной оценки технического состояния электросетей СНТ.

Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год
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В Новый год оперативные службы АО «РЭС» работали в режиме повышенной готовности.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#РЭС#Электросети
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