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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Для детей проводят уроки по электробезопасности

Как обращаться с электричеством детям рассказали энергетики АО «РЭС»

23 января 2024, 11:15
Фото: АО «РЭС»
Для детей проводят уроки по электробезопасности
Новосибирские школьники начали учебный год с образовательных лекций на тему электричества. Детям рассказали и даже показали, как с ним обращаться.

Познавательные уроки по электробезопасности прошли в школе №137 Железнодорожного района. С детьми работали специалисты АО «РЭС». Десяткам учеников показали яркие видеоролики и мультфильмы, которые на доступном языке объясняли все опасности при работе с электричеством и технику безопасности. На уроке также рассказали о рисках при съёмках селфи и видео на опорах ЛЭП и подстанциях.

Урок был интерактивным. Каждому ребёнку дали попробовать себя в роли энергетика — школьники примерили специальную экипировку, изучили инструменты и познакомились со знаками электробезопасности. Как рассказали в РЭС, подобный формат уроков впечатлил учеников.

Организация интерактивных лекций может быть доступна для любой школы. Сотрудники РЭС планируют и дальше проводить подобные лекции в школах Новосибирска. На сайте компании можно узнать об этом подробнее.

«Энергетики на протяжении многих лет ведут разноплановую профилактическую работу с подрастающим поколением, дополняя школьную программу полезными знаниями по электробезопасности, проводя различные массовые мероприятия для детей и подростков, а также разрабатывая новые наглядные материалы для самостоятельных занятий», — пояснили в РЭС.

На том же сайте доступны методические материалы для работы с детьми, которые пригодятся родителям.

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#Новосибирск#ЖКХ#Электричество#РЭС#Алина Гурицкая
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