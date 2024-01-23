Как обращаться с электричеством детям рассказали энергетики АО «РЭС»

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Познавательные уроки по электробезопасности прошли в школе №137 Железнодорожного района. С детьми работали специалисты АО «РЭС». Десяткам учеников показали яркие видеоролики и мультфильмы, которые на доступном языке объясняли все опасности при работе с электричеством и технику безопасности. На уроке также рассказали о рисках при съёмках селфи и видео на опорах ЛЭП и подстанциях.
Урок был интерактивным. Каждому ребёнку дали попробовать себя в роли энергетика — школьники примерили специальную экипировку, изучили инструменты и познакомились со знаками электробезопасности. Как рассказали в РЭС, подобный формат уроков впечатлил учеников.
Организация интерактивных лекций может быть доступна для любой школы. Сотрудники РЭС планируют и дальше проводить подобные лекции в школах Новосибирска. На сайте компании можно узнать об этом подробнее.
«Энергетики на протяжении многих лет ведут разноплановую профилактическую работу с подрастающим поколением, дополняя школьную программу полезными знаниями по электробезопасности, проводя различные массовые мероприятия для детей и подростков, а также разрабатывая новые наглядные материалы для самостоятельных занятий», — пояснили в РЭС.
На том же сайте доступны методические материалы для работы с детьми, которые пригодятся родителям.