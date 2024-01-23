Как обращаться с электричеством детям рассказали энергетики АО «РЭС»

Познавательные уроки по электробезопасности прошли в школе №137 Железнодорожного района. С детьми работали специалисты АО «РЭС». Десяткам учеников показали яркие видеоролики и мультфильмы, которые на доступном языке объясняли все опасности при работе с электричеством и технику безопасности. На уроке также рассказали о рисках при съёмках селфи и видео на опорах ЛЭП и подстанциях.