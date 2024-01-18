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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Бригады АО «РЭС» проверяют нагрузку электросетей в период отключения отопления.

АО «РЭС» проверяют нагрузку на электросети при массовом использовании обогревателей

18 января 2024, 14:05
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
Бригады АО «РЭС» проверяют нагрузку электросетей в период отключения отопления.
17 января в Новосибирске произошел порыв на трубопроводе по ул. Петропавловской, который привел к снижению параметров и даже полному отключению теплоснабжения жителей левого берега мегаполиса.

При отсутствии центрального отопления новосибирцы вынуждены были использовать электроотопительные приборы, что привело к резкому росту нагрузки на электрические сети.

На одной из трансформаторных подстанций, расположенной в контуре отключения, специалисты АО «РЭС» зафиксировали трехкратный рост потребляемой мощности. Из-за массового включения обогревателей нагрузка на сеть превысила 142%, что привело к выходу из строя одного из трансформаторов на подстанции.

Это повреждение стало причиной аварийного отключения электроснабжения нескольких многоквартирных домов (МКД) на пр. К. Маркса (17,19,25,27,29). В итоге, люди остались не только без отопления, но и без электричества, которое позволяло хоть как-то согреть квартиры.

Бригады АО «РЭС» проверяют нагрузку электросетей в период отключения отопления.Бригады АО «РЭС» проверяют нагрузку электросетей в период отключения отопления.
Бригады АО «РЭС» проверяют нагрузку электросетей в период отключения отопления.
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

На место сразу же вечером 17 января выехали бригады филиала «Новосибирские городские электрические сети». Энергетики определили масштаб повреждения и приняли решение о замене трансформатора. Чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей, специалисты привлекли резервные источники электроснабжения (дизель-генераторные установки). Благодаря им удалось подключить МКД уже в 01:10 18 января, а к полудню сегодняшнего дня работы по замене трансформатора были завершены и полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения на данном участке.

В настоящее время на левом берегу Новосибирска, где все еще сохраняется сложная ситуация после порыва теплотрассы, дежурят 7 бригад АО «РЭС» и около 10 единиц техники. Электроэнергетики контролируют нагрузку на подстанциях для поддержания надёжного электроснабжения в зоне отключения ГВС.

Чтобы предупредить новые аварийные отключения электроэнергии в пострадавших районах города, в компании просят потребителей сознательно отнестись к использованию электрообогревателей (не включать сразу несколько мощных приборов, устанавливать средние значения нагрева вместо максимальных и т. д.). Это позволит избежать перегрузки в сети и не лишиться последнего источника энергии для обогрева жилища.

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Заслуженным работником энергетики стал сотрудник АО «РЭС».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#Ольга Храмушкина#РЭС#Электросети
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