АО «РЭС» проверяют нагрузку на электросети при массовом использовании обогревателей

На место сразу же вечером 17 января выехали бригады филиала «Новосибирские городские электрические сети». Энергетики определили масштаб повреждения и приняли решение о замене трансформатора. Чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей, специалисты привлекли резервные источники электроснабжения (дизель-генераторные установки). Благодаря им удалось подключить МКД уже в 01:10 18 января, а к полудню сегодняшнего дня работы по замене трансформатора были завершены и полностью восстановлена нормальная схема электроснабжения на данном участке.