Борису Надеждину отказали в регистрации на президентские выборы-2024

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Updated Сегодня, 10:56
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, число подписей за Бориса Надеждина не превысило ста тысяч и составило 95 587 голосов в поддержку кандидата. Стоит отметить, что сам Надеждин ранее просил перенести рассмотрение регистрации, поскольку в штабе якобы обнаружили 15% брака в подписях при допустимых 5%.
Событию уже дала оценку руководитель штаба Бориса Надеждина в Новосибирской области, независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.
«С самого начала вероятность участия Бориса Надеждина в президентских выборах составляла 30%. Поэтому ситуация нас не слишком удивила. Но все это только первый этап. Наша команда начинает подготовку к выборам в Госдуму-2026. Поверьте, работы предстоит очень много» -, — рассказала Светлана Каверзина Atas.Info.
На данный момент ЦИК одобрил регистрацию четырех кандидатов — главу ЛДПР Леонида Слуцкого, коммуниста Николая Харитонова, члена партии «Новые люди» и действующего главы государства Владимира Путина.