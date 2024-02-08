Борису Надеждину отказали в регистрации на президентские выборы-2024

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, число подписей за Бориса Надеждина не превысило ста тысяч и составило 95 587 голосов в поддержку кандидата. Стоит отметить, что сам Надеждин ранее просил перенести рассмотрение регистрации, поскольку в штабе якобы обнаружили 15% брака в подписях при допустимых 5%.