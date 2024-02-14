«Ростелеком» оснастит новосибирские избирательные участки системой видеонаблюдения

Видеофиксацию будут круглосуточно вести почти 2 000 ультрасовременных IP-камер. Устройства провайдер разместит таким образом, чтобы в обзор попадали все ключевые объекты: от зон выдачи бюллетеней до избирательных ящиков. При этом, гарантируется конфиденциальность персональных данных. Запись будет передаваться по защищенным высокоскоростным оптическим каналам связи в центр обработки данных «Ростелекома» и храниться до официального подведения итогов голосования.