«Ростелеком» оснастит новосибирские избирательные участки системой видеонаблюдения

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Провайдер установит оборудование на 972 избирательных участках региона, а также организует доступ к служебному порталу «Наш выбор онлайн» и трансляцию видеозаписей на широкоформатной панели, расположенной в Центре общественного наблюдения. Дистанционно следить за процессом голосования смогут зарегистрированные кандидаты, представители избирательной комиссии, общественные наблюдатели и уполномоченные по правам человека.
Видеофиксацию будут круглосуточно вести почти 2 000 ультрасовременных IP-камер. Устройства провайдер разместит таким образом, чтобы в обзор попадали все ключевые объекты: от зон выдачи бюллетеней до избирательных ящиков. При этом, гарантируется конфиденциальность персональных данных. Запись будет передаваться по защищенным высокоскоростным оптическим каналам связи в центр обработки данных «Ростелекома» и храниться до официального подведения итогов голосования.
«После завершения монтажных работ мы проведем тестирование системы видеонаблюдения, после чего переключим оборудование на круглосуточный режим, вплоть до окончания выборов. В дни голосования наша дежурная бригада будет непрерывно осуществлять мониторинг работоспособности системы и обеспечивать техническую поддержку», — отметил технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.
«У нас наработан большой опыт реализации масштабных государственных проектов. В прошлом году „Ростелеком“ организовал видеонаблюдение на выборах губернатора Новосибирской области, кроме того жители региона смогли впервые проголосовать онлайн с помощью разработанной нашей компанией системы дистанционного электронного голосования — ДЭГ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.
«Мы уже привыкли к тому, что за нашей работой следят камеры видеонаблюдения. Это дисциплинирует членов избирательных комиссий, а также позволяет оперативно отсмотреть видеоматериал в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций», — рассказала председатель участковой комиссии № 2011 Ольга Лобанова.