atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

«Ростелеком» оснастит новосибирские избирательные участки системой видеонаблюдения

14 февраля 2024, 04:55
Фото: Ильнар Салахиев / Ростелеком
Выборы пройдут с 15 по 17 марта
Реклама. ПАО «Ростелеком» . erid: LjN8KWb1c
В Новосибирской области «Ростелеком» приступил к монтажу системы видеонаблюдения, которая обеспечит прозрачность и объективность результатов предстоящих выборов Президента РФ. Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Провайдер установит оборудование на 972 избирательных участках региона, а также организует доступ к служебному порталу «Наш выбор онлайн» и трансляцию видеозаписей на широкоформатной панели, расположенной в Центре общественного наблюдения. Дистанционно следить за процессом голосования смогут зарегистрированные кандидаты, представители избирательной комиссии, общественные наблюдатели и уполномоченные по правам человека.

Видеофиксацию будут круглосуточно вести почти 2 000 ультрасовременных IP-камер. Устройства провайдер разместит таким образом, чтобы в обзор попадали все ключевые объекты: от зон выдачи бюллетеней до избирательных ящиков. При этом, гарантируется конфиденциальность персональных данных. Запись будет передаваться по защищенным высокоскоростным оптическим каналам связи в центр обработки данных «Ростелекома» и храниться до официального подведения итогов голосования.

«После завершения монтажных работ мы проведем тестирование системы видеонаблюдения, после чего переключим оборудование на круглосуточный режим, вплоть до окончания выборов. В дни голосования наша дежурная бригада будет непрерывно осуществлять мониторинг работоспособности системы и обеспечивать техническую поддержку», — отметил технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.
«У нас наработан большой опыт реализации масштабных государственных проектов. В прошлом году „Ростелеком“ организовал видеонаблюдение на выборах губернатора Новосибирской области, кроме того жители региона смогли впервые проголосовать онлайн с помощью разработанной нашей компанией системы дистанционного электронного голосования — ДЭГ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.
«Мы уже привыкли к тому, что за нашей работой следят камеры видеонаблюдения. Это дисциплинирует членов избирательных комиссий, а также позволяет оперативно отсмотреть видеоматериал в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций», — рассказала председатель участковой комиссии № 2011 Ольга Лобанова.
Читайте также:
Кандидаты на пост президента России на выборах-2024Два спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами Путина на выборах-2024выбор
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Трансляция#Выборы#Голосование#Алина Гурицкая#Выборы президента 2024
Подпишитесь
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
Вчера, 09:03
Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком
Вчера, 11:33
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20
Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году
Вчера, 07:23