Два спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами Путина на выборах-2024

Сейчас в списке — 198 человек. Это деятели культуры, спортсмены, бизнесмены. Среди них Александр Масляков, Вячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Елена Малышева, Диана Гурцкая, Ренат Давлетьяров, Сергей Гармаш, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алексей Гуськов, Аскольд и Эдгард Запашные, Юлия Чичерина, другие.