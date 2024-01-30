Два спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами Путина на выборах-2024

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Это двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова.
Сейчас в списке — 198 человек. Это деятели культуры, спортсмены, бизнесмены. Среди них Александр Масляков, Вячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Елена Малышева, Диана Гурцкая, Ренат Давлетьяров, Сергей Гармаш, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алексей Гуськов, Аскольд и Эдгард Запашные, Юлия Чичерина, другие.
Восьмые выборы президента Российской Федерации будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.