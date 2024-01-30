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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:24

Восьмые выборы президента Российской Федерации будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Два спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами Путина на выборах-2024

30 января 2024, 08:21
Фото: Ura Media / 1MI
Восьмые выборы президента Российской Федерации будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Два титулованных спортсмена из Новосибирска стали доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Полный список опубликован на сайте ЦИК.

Это двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова.

ЦИК: Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентские выборы-2024
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Сейчас в списке — 198 человек. Это деятели культуры, спортсмены, бизнесмены. Среди них Александр Масляков, Вячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Елена Малышева, Диана Гурцкая, Ренат Давлетьяров, Сергей Гармаш, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алексей Гуськов, Аскольд и Эдгард Запашные, Юлия Чичерина, другие.

Восьмые выборы президента Российской Федерации будут трехдневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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#Новосибирск#Выборы#Спортсмены#Президент#Владимир Путин#Алёна Рогонова#Доверенное лицо
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