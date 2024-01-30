Девочка из Новосибирска пробралась через охрану к Путину и сфотографировала его

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Маруся Путинцева из Новосибирска смогла подойти поближе к президенту Владимиру Путину и сделать с ним фотографию. Несмотря на то, что у нее сломана рука, это не помешало ей достичь своей цели.
Девочка и ее родители, Ирина и Владимир, поучаствовали в семейном форуме под названием «Родные. Любимые», который проходил на территории ВДНХ. Это мероприятие стало началом Года семьи в России и собрало более 250 семей из разных регионов страны.
По словам мамы девочки, никто не запрещал Марусе фотографировать президента, пишет КП-Новосибирск. Ее пустили поближе к Владимиру Путину, и она смогла запечатлеть этот момент.
«За это фото никто ей ничего не сказал, все-таки дети — главные были на этом форуме, зачем же их ругать. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала — уходи от сцены», — рассказала мама Маруси.
Напомним, что скоро семья Путинцевых привезет в Новосибирскую область огонь, который станет символом начала Года семьи.