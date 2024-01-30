atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Слева — Маруся вместе с мамой, справа — снимок президента на фотоаппарат Маруси

Девочка из Новосибирска пробралась через охрану к Путину и сфотографировала его

30 января 2024, 03:25
Фото: КП-Новосибирск/скриншот из репортажа «Россия 1»
Слева — Маруся вместе с мамой, справа — снимок президента на фотоаппарат Маруси
В Москве девочка из Новосибирска сумела обойти охрану и сфотографировать президента на семейном форуме «Родные. Любимые».

Маруся Путинцева из Новосибирска смогла подойти поближе к президенту Владимиру Путину и сделать с ним фотографию. Несмотря на то, что у нее сломана рука, это не помешало ей достичь своей цели.

Девочка и ее родители, Ирина и Владимир, поучаствовали в семейном форуме под названием «Родные. Любимые», который проходил на территории ВДНХ. Это мероприятие стало началом Года семьи в России и собрало более 250 семей из разных регионов страны.

По словам мамы девочки, никто не запрещал Марусе фотографировать президента, пишет КП-Новосибирск. Ее пустили поближе к Владимиру Путину, и она смогла запечатлеть этот момент.

«За это фото никто ей ничего не сказал, все-таки дети — главные были на этом форуме, зачем же их ругать. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала — уходи от сцены», — рассказала мама Маруси.

Напомним, что скоро семья Путинцевых привезет в Новосибирскую область огонь, который станет символом начала Года семьи.

Семья Путинцевых из Новосибирска через всю Россию провезет огонь
Узнать подробнее
Читайте также:
«Чадо из ада»: 17-летнего мажора отправили на перевоспитание в НовосибирскСемья Путинцевых из Новосибирска зажжет огонь на ВДНХ
#Новосибирск#Путин#Фотография#Семья#Форум#Эмилия Губарева#Владимир Путин#ВДНХ
Подпишитесь
Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра
Вчера, 10:09
Новосибирского хирурга, забывшего в пациентке салфетку, освободили от наказания
Вчера, 08:43
«У нас все хорошо»: замдиректора новосибирской школы избили поленом в учительской
Вчера, 06:48
Архитектор Поповский высказался о строительство станций метро в Новосибирске
Сегодня, 01:43
Виновных в грязных тротуарах и дорогах нашли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:29