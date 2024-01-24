Семья Путинцевых из Новосибирска через всю Россию провезет огонь

На торжественном открытии Года семьи в России, 23 января, Путинцевы вместе с другими участниками зажгла символический очаг. Семьям со всех уголков России передали символические чаши с огнём для запуска Года семьи в регионе. Новосибирцы также скоро привезут символ — через всю Россию.