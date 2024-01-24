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Сибиряки скоро вернутся в Новосибирск

Семья Путинцевых из Новосибирска через всю Россию провезет огонь

24 января 2024, 07:00
Фото: Минрегполитики Новосибирской области/ВКонтакте
Сибиряки скоро вернутся в Новосибирск
Многодетная семья Путинцевых представляла Новосибирскую область на форуме в Москве в честь Года семьи. Вскоре они привезут в регион символ — чашу с огнем.

В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошел Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые». Это мероприятие стало официальным открытием Года семьи.

Одними из участников форума была многодетная семья Путинцевых из Новосибирской области, которая победила в конкурсе «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций».

На торжественном открытии Года семьи в России, 23 января, Путинцевы вместе с другими участниками зажгла символический очаг. Семьям со всех уголков России передали символические чаши с огнём для запуска Года семьи в регионе. Новосибирцы также скоро привезут символ — через всю Россию.

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Напомним, ранее семья Путинцевых приняла на перевоспитание мажора Никиту Лесняка. Этот выпуск набрал тысячи просмотров и стал в числе фаворитов у молодежи.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева
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