Всероссийский зимний марафон «Сила России» стартовал в Новосибирске

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Тематические спортивные недели организованы силами «Единой России» и Минспорта — они будут проходить до 17 марта, рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак во время старта марафона в Ханты-Мансийске.
«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — отметил Турчак.
По его словам, сейчас в России уделяется особое внимание развитию спорта.
«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. „Единая Россия“ реализует партийный проект „Zа Самбо“, создает „Шахматные клубы Сергея Карякина“ на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — дополнил секретарь Генсовета.
Марафон «Сила России» — одно из таких направлений, которое способствует развитию спорта. В рамках программы в Новосибирской области будут проведены немало мероприятий, связанных с лыжным, конькобежным спортом. Также будут открыты семейные и инклюзивные площадки, сообщил председатель оргкомитета марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Летом больше 200 тысяч участников „Силы России“ получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными — каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — заявил он.
С 23 по 25 февраля новосибирцы могут принять участие в Лыжных выходных. Главным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» На нем будут присутствовать олимпийские чемпионы. Неделя спорта на коньках пройдет после 26 февраля. Уже в марте стартует неделя женского здоровья, а с 11 числа — Семейная спортивная Масленица. Стать участником мероприятий можно после регистрации на сайте «Силы России».
Мероприятия также пройдут для людей с ОВЗ. Об этом рассказала председатель Новосибирского регионального совета сторонников партии «Единая России», ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова. Она отметила, что пройдут соревнования по адаптивному плаванию, чемпионат по бочча для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Они организованы совместно с Центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области.
«Также в плане марафона первенство по лыжным гонкам, соревнования по гребле-индор. Регистрация участников идет активно. Уверены, что зимний марафон, как и летний, объединит несколько тысяч жителей региона самого разного возраста», — рассказала Наталья Багрова.