Всероссийский зимний марафон «Сила России» стартовал в Новосибирске

С 23 по 25 февраля новосибирцы могут принять участие в Лыжных выходных. Главным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» На нем будут присутствовать олимпийские чемпионы. Неделя спорта на коньках пройдет после 26 февраля. Уже в марте стартует неделя женского здоровья, а с 11 числа — Семейная спортивная Масленица. Стать участником мероприятий можно после регистрации на сайте «Силы России».