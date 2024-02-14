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Мероприятия будут проходит целый месяц

Всероссийский зимний марафон «Сила России» стартовал в Новосибирске

14 февраля 2024, 04:42
Фото: «Единя Россия»
Мероприятия будут проходит целый месяц
Открытые тренировки и мастер-классы при участии известных спортсменов будут проходить по всей России целый месяц. Мероприятия в рамках спортивного марафона также запланированы в Новосибирской области, сообщили в «Единой России».

Тематические спортивные недели организованы силами «Единой России» и Минспорта — они будут проходить до 17 марта, рассказал секретарь Генсовета Андрей Турчак во время старта марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — отметил Турчак.

По его словам, сейчас в России уделяется особое внимание развитию спорта.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. „Единая Россия“ реализует партийный проект „Zа Самбо“, создает „Шахматные клубы Сергея Карякина“ на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — дополнил секретарь Генсовета.

Марафон «Сила России» — одно из таких направлений, которое способствует развитию спорта. В рамках программы в Новосибирской области будут проведены немало мероприятий, связанных с лыжным, конькобежным спортом. Также будут открыты семейные и инклюзивные площадки, сообщил председатель оргкомитета марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Фото: «Единя Россия»
«Летом больше 200 тысяч участников „Силы России“ получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными — каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — заявил он.

С 23 по 25 февраля новосибирцы могут принять участие в Лыжных выходных. Главным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» На нем будут присутствовать олимпийские чемпионы. Неделя спорта на коньках пройдет после 26 февраля. Уже в марте стартует неделя женского здоровья, а с 11 числа — Семейная спортивная Масленица. Стать участником мероприятий можно после регистрации на сайте «Силы России».

Мероприятия также пройдут для людей с ОВЗ. Об этом рассказала председатель Новосибирского регионального совета сторонников партии «Единая России», ректор НГУАДИ им. Крячкова Наталья Багрова. Она отметила, что пройдут соревнования по адаптивному плаванию, чемпионат по бочча для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата. Они организованы совместно с Центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области.

«Также в плане марафона первенство по лыжным гонкам, соревнования по гребле-индор. Регистрация участников идет активно. Уверены, что зимний марафон, как и летний, объединит несколько тысяч жителей региона самого разного возраста», — рассказала Наталья Багрова.
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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Карелин#Минспорт#Алина Гурицкая#Марафон
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