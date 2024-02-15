На ремонт дорог в Новосибирске в 2024 году потратят более миллиарда рублей

В мэрии Новосибирска назвали отрезки городских дорог, на которых в текущем году запланирован ремонт и работы по благоустройству. Из областного и городского бюджетов для этого суммарно выделят более одного миллиарда рублей. Общая протяженность участков дорог, которые приведут в порядок — более 19 километров.