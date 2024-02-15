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В 2024 году протяженность отремонтированных участков будет в два раза меньше, чем в 2023

На ремонт дорог в Новосибирске в 2024 году потратят более миллиарда рублей

15 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
В 2024 году протяженность отремонтированных участков будет в два раза меньше, чем в 2023
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать и благоустроить 14 участков городских магистралей

В мэрии Новосибирска назвали отрезки городских дорог, на которых в текущем году запланирован ремонт и работы по благоустройству. Из областного и городского бюджетов для этого суммарно выделят более одного миллиарда рублей. Общая протяженность участков дорог, которые приведут в порядок — более 19 километров.

Дзержинский район: ул. Гоголя (от пр. Дзержинского до ул. Трикотажной) и ул. Авиастроителей (от ул. Трикотажной до ул. Учительской)

Железнодорожный район: ул. Урицкого

Заельцовский район: ул. Дачная (от ул. Дуси Ковальчук до ул. Дмитрия Донского)

Калининский район: ул. 25 лет Октября (от ул. Авиастроителей до ул. Народной), ул. Учительская (от ул. Объединения в направлении ул. Александра Невского) и ул. Тюленина (от «Родников» до ул. Гребенщикова)

Октябрьский район: ул. Автогенная (от ул. Кирова до ул. Никитина (участками), ул. Выборная (от ул. Кирова до ул. Кленовой) и ул. Воинская (от ул. Гурьевской до ул. Б. Богаткова)

Первомайский район: ул. Героев Революции

Советский район: ул. Балтийская

Центральный район: ул. Демьяна Бедного (от ул. Семьи Шамшиных до ул. Ипподромской) и ул. Писарева (от ул. Железнодорожной до ул. Ипподромской)

В прошлом году общая протяженность обновленного дорожного полотна по проекту БКД составила 40,3 км.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Деньги#Нацпроект
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