Картельный сговор выявили при ремонте Сибревкомовского моста в Новосибирске

Компании, участвовавшие в сговоре с целью получения максимальной выгода от контракта на ремонт моста, оштрафованы на 6,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в результате проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).