Картельный сговор выявили при ремонте Сибревкомовского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Компании, участвовавшие в сговоре с целью получения максимальной выгода от контракта на ремонт моста, оштрафованы на 6,3 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в результате проверки соблюдения требований антимонопольного законодательства были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения).
«Установлено, что ряд хозяйствующих субъектов участвовали в организованных департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска торгах в целях заключения муниципального контракта по ремонту моста через реку Каменку (ул. Сибревкома) на сумму более 50 млн. рублей по предварительному согласованию между собой, что образовывало картельный сговор», — говорится в сообщении ведомства.
О каких компаниях идет речь, прокуратура не конкретизирует. Однако победителем электронного аукциона осенью 2021 года стало ООО СУ «Сибстрой». При этом в ходе торгов начальная стоимость контракта, 50 194 202,40 рублей, была снижена незначительно.
Победитель предложил сумму ровно 50 млн рублей, второй участник аукциона, название которого портал госзакупок не раскрывает — 50 099 999 рублей.
Согласно данным системы СПАРК, ООО СУ «Сибстрой» было зарегистрировано в конце 2007 года. Единственным владельцем компании на текущий момент является Елена Заманова. До 2016 года фирму контролировали Аламдар Гаракиши Оглы, Игид Аламдар Оглы и Вахид Аламдар Оглы Замановы.
По итогам 2022 года компания показала прибыль в размере 8,193 млн рублей.