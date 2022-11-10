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Срыв сроков: мост на Сибревкома в Новосибирске почти отремонтировали

Сегодня, 05:51
Фото: atas.info
Приемка работ будет через неделю

В Новосибирске ремонт на мосту Сибревкома завершат к 20 ноября-2022

В Новосибирске близится к завершению ремонт моста на Сибревкома. В настоящий момент готовность переправы составила 95%, о чем рассказали Atas.info в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В апреле-2022 на улице Сибревкома начался ремонт исторической переправы. Однако сроки эксплуатации переносили несколько раз. По последним данным, работы планировалось завершить к 96-летию моста.

По контракту, окончание ремонта должно было произойти 15 октября. Срывы были связаны с выявленными дефектами, которые не были учтены в проекте. Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей. 

Как выяснил Atas.info от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, готовность моста сейчас составляет – 95%. Отставание от графика произошло на 25 дней. Приемка работ на Сибревкомовском мосту планируется 20 ноября-2022. Кроме того, на подрядчика наложат штрафные санкции после приемки работ.

Стало известно, когда закончат ремонт на мосту Сибревкома в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Капитальный ремонт
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