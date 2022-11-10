В апреле-2022 на улице Сибревкома начался ремонт исторической переправы. Однако сроки эксплуатации переносили несколько раз. По последним данным, работы планировалось завершить к 96-летию моста.
По контракту, окончание ремонта должно было произойти 15 октября. Срывы были связаны с выявленными дефектами, которые не были учтены в проекте. Стоимость всех работ оценили в 50 млн рублей.
Как выяснил Atas.info от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, готовность моста сейчас составляет – 95%. Отставание от графика произошло на 25 дней. Приемка работ на Сибревкомовском мосту планируется 20 ноября-2022. Кроме того, на подрядчика наложат штрафные санкции после приемки работ.