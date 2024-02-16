Энергетики завершили строительство сетей для двух новых школ в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Новые школы на 1100 мест каждая в микрорайона «Просторный» и «Чистая слобода», которые строят по схеме государственно-частного партнерства, обеспечены необходимой электросетевой инфраструктурой. Выполнены все основные работы для скорейшего подключения объектов к электросетям.
«Для каждой школы установлена двухтрансформаторная подстанция мощностью 2×630 кВа, что позволит с запасом обеспечить электроснабжение этих социально значимых объектов. Дополнительно для школы в Кировском районе проложено порядка 1800 м кабельных линий электропередачи. Общая сумма инвестиций АО „РЭС“ в эти проекты превысила 21 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Благодаря оперативной работе энергетиков новые школы планируют ввести в эксплуатацию уже в июне текущего года. Это позволит ликвидировать существующую сейчас сверхнормативную загруженность действующих школ в двух наиболее динамично развивающихся микрорайонах Новосибирска.