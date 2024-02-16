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Школы планируется сдать в эксплуатацию летом 2024 года

Энергетики завершили строительство сетей для двух новых школ в Новосибирске

16 февраля 2024, 11:58
Фото: пресс-служба АО «РЭС»
Школы планируется сдать в эксплуатацию летом 2024 года
В феврале АО «РЭС» завершило строительство сетей для подачи электричества в две новые новосибирские школы. Для электроснабжения образовательных учреждений выдано почти 1 000 кВт мощности

Новые школы на 1100 мест каждая в микрорайона «Просторный» и «Чистая слобода», которые строят по схеме государственно-частного партнерства, обеспечены необходимой электросетевой инфраструктурой. Выполнены все основные работы для скорейшего подключения объектов к электросетям.

«Для каждой школы установлена двухтрансформаторная подстанция мощностью 2×630 кВа, что позволит с запасом обеспечить электроснабжение этих социально значимых объектов. Дополнительно для школы в Кировском районе проложено порядка 1800 м кабельных линий электропередачи. Общая сумма инвестиций АО „РЭС“ в эти проекты превысила 21 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

Благодаря оперативной работе энергетиков новые школы планируют ввести в эксплуатацию уже в июне текущего года. Это позволит ликвидировать существующую сейчас сверхнормативную загруженность действующих школ в двух наиболее динамично развивающихся микрорайонах Новосибирска.

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#Новосибирск#Строительство#Школы#Энергетики#Энергетика
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