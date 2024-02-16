Энергетики завершили строительство сетей для двух новых школ в Новосибирске

Новые школы на 1100 мест каждая в микрорайона «Просторный» и «Чистая слобода», которые строят по схеме государственно-частного партнерства, обеспечены необходимой электросетевой инфраструктурой. Выполнены все основные работы для скорейшего подключения объектов к электросетям.