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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Аварийных отключений электричества стало меньше

Новосибирские энергетики сократили продолжительность аварийных отключений

29 января 2024, 11:30
Фото: АО «РЭС»
Аварийных отключений электричества стало меньше
АО «РЭС» сократило продолжительность аварийных отключений электричества в Новосибирской области — такие данные были зафиксированы в 2023 году.

В распределительных сетях удалось снизить продолжительность аварийных отключений на 7% до 1,7 часа. Это самый массовый сегмент, который обеспечивает электроснабжение населения. Большинство аварийных отключений были вызваны внешними факторами, такими как несанкционированные действия сторонних лиц или плохая погода.

Чтобы энергообъекты «РЭС» работали стабильно, энергетики делают капитальный ремонт, реконструкцию, а также постоянно занимаются техническим обслуживанием электросетевых объектов.

Специалисты готовы оперативно реагировать и выезжать на место в случае отключений. В арсенале энергетиков есть запас оборудования и материалов, наличие резервных источников электроснабжения, а также готовый автотранспорт и спецтехника.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Электричество#Эмилия Губарева#РЭС#Электросети
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