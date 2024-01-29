Новосибирские энергетики сократили продолжительность аварийных отключений

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В распределительных сетях удалось снизить продолжительность аварийных отключений на 7% до 1,7 часа. Это самый массовый сегмент, который обеспечивает электроснабжение населения. Большинство аварийных отключений были вызваны внешними факторами, такими как несанкционированные действия сторонних лиц или плохая погода.
Чтобы энергообъекты «РЭС» работали стабильно, энергетики делают капитальный ремонт, реконструкцию, а также постоянно занимаются техническим обслуживанием электросетевых объектов.
Специалисты готовы оперативно реагировать и выезжать на место в случае отключений. В арсенале энергетиков есть запас оборудования и материалов, наличие резервных источников электроснабжения, а также готовый автотранспорт и спецтехника.