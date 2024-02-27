Мужчина восемь раз выстрелил в незнакомца — ему вынесли приговор

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Все случилось 12 августа 2023 года на улице Нарымской. Ночью 24-летний мужчина подошел к неизвестному, достал травматический пистолет и выстрел в него восемь раз в грудь и голову.
Пострадавший получил различные повреждения грудной клетки, лица и головы, одно из которых привело к серьезному ущербу его здоровью. Обвиняемый признал свою причастность к содеянному и возместил моральный ущерб потерпевшему — 800 тысяч рублей.
По решению суда, сибиряка лишили свободы на 2,6 лет. Он будет отбывать наказание в исправительно колонии общего режима. Подсудимого задержали в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу и его можно обжаловать.
Напомним, ранее треш-блогер из Новосибирска получил «условку» за стрельбу по машинам. Богдан Киселев стрелял в сторону проезжающих машин, за что был арестован. Он был под домашним арестом. В итоге, его осудили на два года условно.