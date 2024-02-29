Прокуратура проверит питание в новосибирской школе — родители жалуются на плесень

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:29
Прокуратура Новосибирского района проверит качество питания в Криводановской школе №22 после публикации в СМИ. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
К проверке привлекут специалистов Роспотребнадзора. Учебное учреждение проверят на соблюдение санитарных требований. Если выявят нарушения, то примут соответствующие меры.
27 февраля пользователь сайта «Пикабу» оставила полный негодования пост о еде, которой, по ее словам, кормят детей в указанной школе.
«С приходом Левобережного комбината цены за школьные обеды стали ощутимо выше. Выгодный бизнес. Закупил крупы по 80 рублей за кг, а может и дешевле оптом. Добавил воды. На выходе получил готовый продукт 3.5 кг с 1 кг перловки. И продают нашим детям эту „кашулю“ (фото) по 25 рублей за 150 гр. Итого: с 80 рублей за 1 кг крупы выхлоп 583 рубля. И это только каши. Про сыр 10 гр. за 15 рублей у нас среди родителей уже анекдоты ходят. Кормим детей сыром по 1500 рублей за кг в школьной столовой!» — возмущается автор.
Вкусовые свойства тоже вызывают у родителей вопросы:
«Про качество питания скажу словами моих детей: „Невкусно еда пахнет“».
Родители также недовольны размерами порций и набором продуктов:
«Дети перестали получать фрукты, свежую выпечку. В столовой в меню фигурируют гречанки с гречкой, видимо, мясо не положено по технологическим картам комбината. Порции значительно уменьшились. Переслащенная каша без масла, мутная жидкость под названием какао — основа наших завтраков. Пустой суп, азу без мяса — основа наших обедов».
С 21 февраля на «Флампе» пользователи начали публиковать фотографии с утверждением, что они сделаны в школе №22, пишет НГС. Директор комбината питания уверяет, что на фото — не его еда.