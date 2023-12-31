Детское питание в Новосибирской области начали выдавать по QR-коду

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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В Новосибирской области начал работу цифровой сервис, который позволяет получать детское питание по QR-коду. Для этого используется специальная карта, которую можно получить от правительства региона.
Система работает в пунктах выдачи «Молочной кухни». Льготники могут хранить все свои цифровые рецепты на питание в личном кабинете карты. Однако, по-прежнему есть возможность использования бумажного рецепта.
Для получения кода необходимо зарегистрироваться в сервисе и привязать карту «Мир» к своему профилю. В случае возникновения вопросов о сервисе «Льготное питание» или других услугах карты, можно обратиться по номеру 110.