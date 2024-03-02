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Машины военных заметили у педа

Военные машины заметили возле НГПУ

2 марта 2024, 03:33
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Машины военных заметили у педа

Возле НГПУ новосибирцы заметили машины силовиков

Возле здания Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) было замечено скопление автомобилей сотрудников силовых структур.

По словам свидетелей, среди машин возле университета были видны грузовые машины «Урал», иностранные автомобили, полицейские машины и транспортное средство ДПС. Некоторые очевидцев также сообщали о наличии черного BMW с черными государственными номерами.

Позднее стало известно, что такое скопление транспортных средств было связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного дню образования Новосибирского военного института (НВИ) войск Национальной гвардии. Это мероприятие проходило в стенах вуза.

Напомним, ранее студентов педуниверситета пугали страшным маньяком. Молодых студенток призывали быть более внимательными при прогулках и не ходить в одиночку по вечерам.

Страшный маньяк завелся в районе педуниверситета в Новосибирске — правда или фейк?
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#Общество#Новосибирск#НГПУ#Силовики#Эмилия Губарева
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