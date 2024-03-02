Военные машины заметили возле НГПУ

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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По словам свидетелей, среди машин возле университета были видны грузовые машины «Урал», иностранные автомобили, полицейские машины и транспортное средство ДПС. Некоторые очевидцев также сообщали о наличии черного BMW с черными государственными номерами.
Позднее стало известно, что такое скопление транспортных средств было связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного дню образования Новосибирского военного института (НВИ) войск Национальной гвардии. Это мероприятие проходило в стенах вуза.
Напомним, ранее студентов педуниверситета пугали страшным маньяком. Молодых студенток призывали быть более внимательными при прогулках и не ходить в одиночку по вечерам.