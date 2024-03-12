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У Владимира Путина умер двоюродный брат

На 92-м году жизни скончался кузен президента Евгений Путин

12 марта 2024, 12:51
Фото: kremlin.ru
У Владимира Путина умер двоюродный брат

Кузен президента Владимира Путина Евгений скончался в 91 год

В Суздале скончался двоюродный брат президента Владимира Путина Евгений. Мужчине был 91 год.

Евгений Михайлович Путин долгое время прожил в Иваново, где работал врачом-урологом. Сообщается, что дипломированный медик поставил на ноги немало пациентов со сложными заболеваниями и занимался врачебной деятельностью вплоть до девяностых годов. Позже он переехал к сыну в город Суздаль.

Евгений Михайлович Путин приходится президенту России Владимиру Путину двоюродным братом. Как сообщает ivanovonews.ru, похороны прошли в минувшее воскресенье.

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