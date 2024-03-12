На 92-м году жизни скончался кузен президента Евгений Путин

Евгений Михайлович Путин долгое время прожил в Иваново, где работал врачом-урологом. Сообщается, что дипломированный медик поставил на ноги немало пациентов со сложными заболеваниями и занимался врачебной деятельностью вплоть до девяностых годов. Позже он переехал к сыну в город Суздаль.