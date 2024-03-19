Министр образования и науки Валерий Фальков работает в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:29
Прибытие Фалькова в Новосибирск стало продолжением серии рабочих визитов в Сибирский федеральный округ. В программу визита может войти посещение наукограда Кольцово, где ведется строительство специализированного источника синхротронного излучения СКИФ.
Накануне, 18 марта, министр посетил Кузбасс. Вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым Валерий Фальков принял участие в открытии корпоративного университета Кузбасса. В нем запущена программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для науки», направленная на привлечение государственных служащих к научной деятельности.
Напомним, что в Новосибирск на открытие соревнований по гимнастике прибыла олимпийская чемпионка Алина Кабаева.