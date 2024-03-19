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Валерий Фальков совершает рабочие визиты в Сибирь

Министр образования и науки Валерий Фальков работает в Новосибирске

19 марта 2024, 08:19
Фото: Министерство науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков совершает рабочие визиты в Сибирь
В Новосибирск прибыл министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Программа рабочего визита не раскрывается.

Прибытие Фалькова в Новосибирск стало продолжением серии рабочих визитов в Сибирский федеральный округ. В программу визита может войти посещение наукограда Кольцово, где ведется строительство специализированного источника синхротронного излучения СКИФ.

Накануне, 18 марта, министр посетил Кузбасс. Вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым Валерий Фальков принял участие в открытии корпоративного университета Кузбасса. В нем запущена программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для науки», направленная на привлечение государственных служащих к научной деятельности.

Напомним, что в Новосибирск на открытие соревнований по гимнастике прибыла олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева прилетела в Новосибирск на соревнования
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#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Министр#Визит#Высшее образование#Александр Ляхов
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