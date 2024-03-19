Министр образования и науки Валерий Фальков работает в Новосибирске

Накануне, 18 марта, министр посетил Кузбасс. Вместе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым Валерий Фальков принял участие в открытии корпоративного университета Кузбасса. В нем запущена программа «Профессиональная команда — 2035. Кадры для науки», направленная на привлечение государственных служащих к научной деятельности.