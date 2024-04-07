5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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5-летняя Василиса Шевчук стала победителем конкурса Russian Beauty-2024 в номинации Little Miss. Конкурс проходил 30 и 31 марта в Москве. Как рассказала Atas.info Нина Шевчук, мама юной красавицы, это третий крупный конкурс для Василисы. Для того, чтобы на него попасть, необходимо было пройти региональный отбор в Томске.
Жюри оценивало участниц по трем выходам: в национальном костюме, спортивной форме, вечернем платье. Наряды участники разрабатывают и шьют сами. Василиса выбрала наряд боярыни, образ гольфистки и костюм карты. На награждении она предстала в воздушном платье цвета фуксии. По итогам дефиле жюри присудило победу сибирячке. Василиса получила корону, диплом ленту и сертификат на 30 тысяч рублей на дальнейшее участие в конкурсах красоты. По словам мамы, затраты на поездку и сам конкурс составили 130 тысяч рублей. Но это того стоило, говорит мама победительницы.
«Для нее это, в первую очередь, веселье. Она у меня очень подвижная и активная. Я вижу, что конкурсы идут ей на пользу. Когда она выходит на подиум — это совсем другой ребенок. Она растет профессионально от конкурса к конкурсу. Я не планирую, какую сферу она выберет в будущем. Моя задача — показать ей, какие возможности есть», — говорит Нина Шевчук.
Девочка занимается моделингом с января 2023 года. Сейчас она больше тяготеет к съемкам и показам, но мама не планирует ее будущее за нее.
У Василисы разносторонние интересы. Она профессиональная модель, обучается в модельном агентстве Fashion Academy TOP, занимается художественной гимнастикой, вокалом, актерским мастерством. Воспитанница детского сада №28 Новосибирска.
В рамках конкурса Russian Beauty-2024 прошел показ юных дизайнеров, на котором Василиса выступила моделью. Теперь девочка загорелась идеей попробовать себя в создании одежды, заручившись поддержкой мамы, она начала создавать свою первую коллекцию.
Конкурс проходит в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта Russian Beauty-2024. Участниками стали 105 девушек со всей России. Фестиваль посвятили 86-летию великого модельера Вячеслава Зайцева. Конкурс красоты проводят в нескольких возрастных категориях — от 4 лет до 55+.