5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России

Жюри оценивало участниц по трем выходам: в национальном костюме, спортивной форме, вечернем платье. Наряды участники разрабатывают и шьют сами. Василиса выбрала наряд боярыни, образ гольфистки и костюм карты. На награждении она предстала в воздушном платье цвета фуксии. По итогам дефиле жюри присудило победу сибирячке. Василиса получила корону, диплом ленту и сертификат на 30 тысяч рублей на дальнейшее участие в конкурсах красоты. По словам мамы, затраты на поездку и сам конкурс составили 130 тысяч рублей. Но это того стоило, говорит мама победительницы.