«Все красивы»: участница «Миссис мира-2024» из Новосибирска рассказала о конкурсе

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Как рассказала Алиса Om1.ru, сначала она выиграла конкурс «Миссис-Новосибирск-2023», благодаря чему смогла поехать на Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия мира» в Москву. Удача улыбнулась девушке и в столице.
«Я взяла корону. Это означало, что можно представлять Россию на конкурсе „Миссис мира“, — сообщила Алиса Голубева.
Соревнования в Лас-Вегасе длились с 14 по 21 января. По вечерам конкурсантки посещали концерты и ходили в музеи, вручали подарки организаторам и участвовали в фотосессиях. Самым значимым этапом стало интервью с членами жюри и выступление на сцене.
Тем не менее, сибирячка ценит совершенно другое.
«Я общалась с девочками и узнала многое о каждой стране. Каждая из них была красива по-своему: ведь важна как внешняя, так и внутренняя красота. Все они — успешные женщины с состоявшейся карьерой и семьей», — отметила Алиса Голубева.
Сейчас бывшая конкурсантка находится в Америке. Она планирует посетить самые интересные места страны.
Напомним, что членам жюри «Битвы шефов» не понравилось блюдо повара из Новосибирска.