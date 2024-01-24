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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Алиса Голубева поделилась впечатлениями от увиденного

«Все красивы»: участница «Миссис мира-2024» из Новосибирска рассказала о конкурсе

24 января 2024, 13:37
Фото: Соцсети Алисы Голубевой
Алиса Голубева поделилась впечатлениями от увиденного

Выбывшая из конкурса «Миссис мира» жительница НСО поделилась впечатлениями

Жительница Новосибирска Алиса Голубева представляла Россию на международном конкурсе красоты «Миссис мира-2024» в американском Лас-Вегасе. Сибирячке не удалось пробиться в топ-17 и победить в мероприятии. Тем не менее, у нее остались впечатления от увиденного.

Как рассказала Алиса Om1.ru, сначала она выиграла конкурс «Миссис-Новосибирск-2023», благодаря чему смогла поехать на Всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия мира» в Москву. Удача улыбнулась девушке и в столице.

«Я взяла корону. Это означало, что можно представлять Россию на конкурсе „Миссис мира“, — сообщила Алиса Голубева.

Соревнования в Лас-Вегасе длились с 14 по 21 января. По вечерам конкурсантки посещали концерты и ходили в музеи, вручали подарки организаторам и участвовали в фотосессиях. Самым значимым этапом стало интервью с членами жюри и выступление на сцене.

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Тем не менее, сибирячка ценит совершенно другое.

«Я общалась с девочками и узнала многое о каждой стране. Каждая из них была красива по-своему: ведь важна как внешняя, так и внутренняя красота. Все они — успешные женщины с состоявшейся карьерой и семьей», — отметила Алиса Голубева.

Сейчас бывшая конкурсантка находится в Америке. Она планирует посетить самые интересные места страны.

Напомним, что членам жюри «Битвы шефов» не понравилось блюдо повара из Новосибирска.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Александр Ляхов#Конкурс красоты
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