«Все красивы»: участница «Миссис мира-2024» из Новосибирска рассказала о конкурсе

Выбывшая из конкурса «Миссис мира» жительница НСО поделилась впечатлениями

Жительница Новосибирска Алиса Голубева представляла Россию на международном конкурсе красоты «Миссис мира-2024» в американском Лас-Вегасе. Сибирячке не удалось пробиться в топ-17 и победить в мероприятии. Тем не менее, у нее остались впечатления от увиденного.