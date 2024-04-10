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Фермы по добыче криптовалюты были замаскрованы в безлюдных местах

Сеть подпольных майнинг-ферм накрыли в Новосибирске

10 апреля 2024, 05:19
Фото: 1MI
Фермы по добыче криптовалюты были замаскрованы в безлюдных местах

В Новосибирске серые майнеры украли электричества на 197 млн рублей

В Новосибирске сеть майнинг-ферм украла электроэнергии на 197 млн рублей. Против владельца нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело

Четыре фермы по добыче криптовалюты обнаружили энергетики в Новосибирске. Тщательно замаскированные установки для майнинга были расположены в неприметных местах: около свалки, в лесополосе на городской окраине, среди домов частного сектора и вблизи очистных сооружений.

Крипту добывали с промышленным размахом: задействовано было девять больших трансформаторных преобразователей, из числа тех, что применяют на энергетических подстанциях. Непосредственно за добычу виртуальных денег отвечали более трех тысяч специальных преобразователей.

Ущерб из-за незаконного потребления электроэнергии составил 197 млн рублей, сообщили в АО «Региональные энергетические сети». В отношении владельца майнинг-ферм возбуждено уголовное дело.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Майнинг#Энергетики#Криптовалюта
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