Сеть подпольных майнинг-ферм накрыли в Новосибирске

Четыре фермы по добыче криптовалюты обнаружили энергетики в Новосибирске. Тщательно замаскированные установки для майнинга были расположены в неприметных местах: около свалки, в лесополосе на городской окраине, среди домов частного сектора и вблизи очистных сооружений.