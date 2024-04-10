Сеть подпольных майнинг-ферм накрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Четыре фермы по добыче криптовалюты обнаружили энергетики в Новосибирске. Тщательно замаскированные установки для майнинга были расположены в неприметных местах: около свалки, в лесополосе на городской окраине, среди домов частного сектора и вблизи очистных сооружений.
Крипту добывали с промышленным размахом: задействовано было девять больших трансформаторных преобразователей, из числа тех, что применяют на энергетических подстанциях. Непосредственно за добычу виртуальных денег отвечали более трех тысяч специальных преобразователей.
Ущерб из-за незаконного потребления электроэнергии составил 197 млн рублей, сообщили в АО «Региональные энергетические сети». В отношении владельца майнинг-ферм возбуждено уголовное дело.