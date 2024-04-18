«Тотальный диктант 2024»: 9 из 10 новосибирцев завалят этот тест, забыв правила
18 апреля 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
А вы готовы к Тотальному диктанту?
Тотальный диктант в России пройдет 20 апреля. Его напишут тысячи человек, которые решили проверить свои знания по русскому языку. Мы подготовили тест: будьте внимательнее, ведь многие ошибки зарубили не одну пятерку.
Тест
Тест по русскому языку перед "Тотальным диктантом" — попробуй ответить на все вопросы правильно
Предлагаем проверить свои знания и вспомнить некоторые правила со школьных времен. Только чур не гуглить!