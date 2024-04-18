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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

А вы готовы к Тотальному диктанту?

«Тотальный диктант 2024»: 9 из 10 новосибирцев завалят этот тест, забыв правила

18 апреля 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney
А вы готовы к Тотальному диктанту?
Тотальный диктант в России пройдет 20 апреля. Его напишут тысячи человек, которые решили проверить свои знания по русскому языку. Мы подготовили тест: будьте внимательнее, ведь многие ошибки зарубили не одну пятерку.
Тест
Тест по русскому языку перед "Тотальным диктантом" — попробуй ответить на все вопросы правильно

Предлагаем проверить свои знания и вспомнить некоторые правила со школьных времен. Только чур не гуглить!

Стыдно не знать: тест в День Космонавтики 12 апреля — ответит не каждый
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#Эмилия Губарева#Тесты#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Россия#Русский язык#Диктант#Тотальный диктант#Тест
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